〔欧洲个股〕法国兴业银行计划在本国投行部门裁掉约880个工作岗位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透巴黎1月4日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周三表示,作为"自动离职计划"的一部分,该行计划将国内投资银行部门裁掉880个左右工作岗位.法国兴业银行与同行均陷入流动性危机的困境.
此次裁员约占兴业银行投行部门员工比例的7.3%.由於欧元区债务危机加重,该行全球业务被迫缩减规模.
法国兴业银行是欧洲银行业因短期融资问题而受挫最严重的机构之一.融资难题迫使该行和其他银行大幅减少风险业务.这家银行此前曾计划在亚洲和美国部门裁员700人.
过去12个月以来,兴业银行股价大跌了58%,这是监管者提高资本金要求以及流动性枯竭的缘故.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。