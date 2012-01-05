〔欧洲个股〕法国兴业银行计划在本国投行部门裁掉约880个工作岗位

路透巴黎1月4日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)周三表示,作为"自动离职计划"的一部分,该行计划将国内投资银行部门裁掉880个左右工作岗位.法国兴业银行与同行均陷入流动性危机的困境.

此次裁员约占兴业银行投行部门员工比例的7.3%.由於欧元区债务危机加重,该行全球业务被迫缩减规模.

法国兴业银行是欧洲银行业因短期融资问题而受挫最严重的机构之一.融资难题迫使该行和其他银行大幅减少风险业务.这家银行此前曾计划在亚洲和美国部门裁员700人.

过去12个月以来,兴业银行股价大跌了58%,这是监管者提高资本金要求以及流动性枯竭的缘故.(完)