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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 15:10 BJT

〔表格〕德国11月实质零售销售初值较前月下滑0.9%,较上年同期增长0.8%

路透柏林1月5日电---德国联邦统计局周四公布,德国11月实质零售销售初值较前月下滑0.9%,较上年同期增长0.8%.

10月实质零售销售修正为较前月下滑0.2%,较上年同期下滑0.6%.

以下为数据细节(%):

零售销售 11年11月 11年10月 10年11月

月变动率(实质) -0.9 -0.2 -0.5

年变动率(实质) +0.8 -0.6 +3.6

月变动率(名义) -0.7 -0.1 -0.1

年变动率(名义) +2.6 +1.4 +5.4

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.(完)

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--编译 白云;审校 艾茂林

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