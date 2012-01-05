〔表格〕德国11月实质零售销售初值较前月下滑0.9%,较上年同期增长0.8%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透柏林1月5日电---德国联邦统计局周四公布,德国11月实质零售销售初值较前月下滑0.9%,较上年同期增长0.8%.
10月实质零售销售修正为较前月下滑0.2%,较上年同期下滑0.6%.
以下为数据细节(%):
零售销售 11年11月 11年10月 10年11月
月变动率(实质) -0.9 -0.2 -0.5
年变动率(实质) +0.8 -0.6 +3.6
月变动率(名义) -0.7 -0.1 -0.1
年变动率(名义) +2.6 +1.4 +5.4
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.(完)
浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 白云;审校 艾茂林
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。