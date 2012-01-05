《市场热谈》中国债市违约苗头初现,但高收益债的推进不会因噎废食

* 北京地杰通信偿债困难,发行人违约苗头初现

* 近期信用债风险频发,但大面积违约暂难见

* 如出现违约,亦是债市发展必经过程

* 高收益债市场发展面临的将主要是利率方面管制

作者 李宏薇

路透上海1月5日电---尚未从2011年"信用风险"的阴霾中喘得一口气,龙年伊始中国信用债市场再遭雪上加霜,北京地杰通信宣告出现偿债困难;不过考虑此类实力偏弱的发行人占比较小,整体债市暂时应不会出现大面积的违约.

业内人士并认为,近期信用债风险事件频发,将令低评级债未来一二级市场双双承压.但随着参与主体风险意识的加强,风险观念的深入人心後,或有助於促进具有高风险特点的高收益债市场发展.

2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备股份有限公司日前公告称,公司目前经营状况恶化,自主偿债能力较低,已向债券担保人中关村科技担保有限公司申请,请其履行担保责任,确保本金及利息履约兑付.[ID:nCN1320826]

"(此类违约事件在中国债市比较)少见,但暂时不会有大面积'违约'出现."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

他解释到,就北京地杰本身所代表的集合债来说,这类债券总的发行量十分有限.从目前情况看,即使中国经济走软加剧债券发行人经营风险,预计仅私营企业压力较重,国有企业等债券发行大户出现违约的可能微乎其微.

以2011年发行近3,500亿元人民币的企业债为例,主体评级为AAA的债券发行量占比逾四成,其余主体评级多在AA上下;

另据中债登最新数据,截至2011年末,托管在银行间市场的企业债余额为1.68万亿元,其中中央企业债券余额8,944亿元,地方企业债7,821亿元,集合企业债仅为35亿元;另一发行形式接近的集合票据存量亦不足百亿元.

周三还发生了鞍钢中期票据兑付"乌龙"事件,即本应于当日还本付息的鞍钢集团50亿元三年期中票资金未到账,一度引发市场密切关注.不过该事件以中债登撤销公告、资金如期到账告终.有市场人士称可能是误操作或其他原因导致,而非实质性违约.

但显而易见的是,在频发的信用债风险事件重压之下,短期内低评级债发行阻力预计将明显增加.

华北一券商交易员称,上述事件"对市场投资者而言,还是一种警示.(未来信用债)分化会比较厉害.对发行人的资质的审核会比较重要,(可能)没有担保就没有人敢买了."

他指出,就已发行的低评级债券,发行主体除了小型地方融资平台外,其余多为民营企业,本身风险相对较大.

本月稍早中国国务院总理温家宝称,2012年已经明确实行稳健的货币政策,并因时因势进行预调微调.另外,中国经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.[ID:nCH0092383]

**高收益债市场发展不会因噎废食**

自去年以来,受地方融资平台风险曝光等事件影响,"信用风险"一直困扰整个债市,投资者像"挖地雷"一样,尽量避免持有存在违约风险的债券,高低评级间的信用利差也被不断拉大.

近期联合资信再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,且目前已陷入资不抵债的困境.随後,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)也被列入了可能降级的信用评级观察名单.新一轮信用风险忧虑再被引爆.

但违约等风险事件的出现,并不会影响高收益债市场的推进,甚至有观点认为,这或者是加快"垃圾债"市场发展的好时机.并且在风险观念深入人心後,高收益债市场面临的主要问题已不是信用风险,而是需要在利率管制方面放开更多空间.

北京一券商固定收益分析师认为,虽然不排除近期信用债风险频现,令监管层在推进高收益债的态度上更为谨慎,但对"推进进程影响应该非常小."

石磊也指出,作为专业的投资机构,高收益无疑伴随着高风险.而且作为真正完善的债券市场,出现违约事件亦属正常.高收益债发展面临的主要问题还是利率方面的限制.

"如果发到12或者15%的水平,那投资人肯定知道会有风险.认赌服输呗."他称.

按目前规定,企业债券利率不得高於银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%.按五年期定期存款利率5.5%计算,同期限债券票面利率理论上限应为7.7%.

他还建议,除利率控制外,高收益债发展初期,或可借鉴私募债发行模式,通过对投资人的筛选,减少对市场的冲击.

而对分而治之的中国债券市场而言,各方监管层对发展高收益债市场的态度也是一致的.中国证券报稍早报导,上海证券交易所发展债券市场的下一个突破口将首选高收益债券.目前,监管部门已着手研究高收益债发行上市事宜,有望在不久的将来推出.[ID:nCN1311166]

此前央行管辖下的交易商协会(NAFMII)也提出,要完善中小企业直接债务融资产品结构体系,研究高收益债券、可转换债券、资产支持票据等适合中小企业的新型债务融资工具.

北京一保险机构交易员认为,追求高收益的投资机构,对伴随的高风险应心知肚明.因此近期频繁发生的信用风险事件,反倒可以提前让市场有所准备.

"有挫折人生才会成熟啊,不会影响到(高收益债发展)进程的."他称.(完)