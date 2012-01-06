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货币新闻 | 2012年 1月 6日 星期五 10:11 BJT

〔中国基金〕三井住友拟收购中邮基金20%股权,尚待监管层批准--消息

　路透上海1月6日电---两位消息人士透露,日本三井住友金融集团(8316.T)拟收购中国中型基金公司--中邮基金管理公司20%股权,不过这项收购尚需等待监管部门的批准.

一位消息人士指出,三井住友集团旗下公司拟收购中邮基金股东之一的北京长安投资集团所持20%股权,双方已基本达成一致.

另一位消息人士表示,相关转让协议已上报监管部门,但最终成功与否,仍有待监管部门的意见.

中邮基金公司相关人士不愿发表评论,日本三井住友集团人士暂无法联络到.

据第三方基金研究机构好买基金数据,中邮基金去年底的资产管理规模为251亿元人民币,在国内66家基金公司中排名第30位.

去年11月中邮基金公告其股权变更事项,原股东中泰信用担保公司出让其所持24%股权.股权转让後,首创证券持股47%股权,中国邮政集团持有29%股权,北京长安投资集团持有24%股权.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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