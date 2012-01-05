《企业看点》--1月5日财务活动报导摘要(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增日本航空一则)
路透1月5日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博社报导称,日本航空JALFQ.PK计划最早於9月重新上市公开发行股票,至多融资1万亿(兆)日圆(130亿美元).[ID:nL3E8C5A9I]
* 华尔街日报周三报导,柯达(Eastman Kodak)EK.N正在准备申请破产保护,以备万一无法通过出售数码专利筹到资金.[ID:nL1E8C45XK]
* 华尔街日报周三援引知情人士报导,邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)将出售旗下Sterling Publishing事业,象徵邦诺1970年代开始发展的出版业务将画下句点.[ID:nL1E8C480J]
* 媒体引述越南Sacombank银行STB.HM一名高管称,澳新银行(澳盛银行)(ANZ.AX)将把持有该行的9.6%股份出售给另一家越南银行Eximbank.[ID:nL3E8C55OX]
* 印度Economic Times报导,印度Aditya Birla集团将出价,希望买下印尼煤矿企业PT Bumi Resources(BUMI.JK)的战略股权,以确保Aditya Birla水泥和炼铝业务的煤炭供应.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜/石冠兰;审校 蔡美珍/丁琦
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。