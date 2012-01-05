〔汽车产业〕菲亚特对克莱斯勒的持股比例增至58.5%

路透底特律1月5日电---意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI和美国克莱斯勒集团(Chrysler Group)周四宣布,菲亚特对克莱斯勒的持股比例已提高五个百分点至58.5%.与此同时,菲亚特承诺将在一家美国工厂生产一款高度节能的汽车.

克莱斯勒和菲亚特周三向美国财政部正式承诺,将在克莱斯勒伊利诺斯州的一家工厂生产2013款道奇达特(Dodge Dart)轿车.

菲亚特在2009年6月接管克莱斯勒并持有其20%的股权,基本上帮助这家美国第三大汽车制造商摆脱破产.

身兼两家公司执行长的Sergio Marchionne周四在声明中称,"增持克莱斯勒5%的股权是完成我们这两个集团之间整合的重要一步."

美国汽车工人联盟(UAW)旗下医疗保健信托VEBA仍持有克莱斯勒剩余41.5%的股份.UAW代表着约2.6万名美国克莱斯勒工人.

股票所有权是建立在全面摊薄的基础上.(完)