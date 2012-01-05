〔中国票据市场〕转贴利率波动不大,年初银行票据业务尚未大规模开启

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国票据市场转贴利率周四波动不大,成交相对清淡.新年伊始,银行转贴业务尚未大规模开始进行,另外资金成本今日走高,令机构交易不甚积极.
交易员指出,虽然年初银行信贷规模充裕,但是大部分都优先配置给信贷方面,而给予票据的规模仍然有限.随着春节临近,企业资金需求将逐渐显现出来,加之节前资金面也将偏紧,预计一月份转贴利率仍将维持在相对高位.
"年初我们行还没有做交易,据了解广东的几家行也都没有交易,毕竟元旦放假才回来...(票据)规模还没有释放出来,直贴量上不去,(转贴)市场上票源就少,"华南一银行交易员称.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.[ID:nCN1320400]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3486/7.9376 8.6390/8.2813 9.7250/9.14/0
上日 8.3870/7.9887 8.6774/8.3324 9.8350/9.2320 ------------------------------------------------------
变动 -3.84/-5.11 -3.84/-5.11 -11.00/-9.00
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价走低**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1784%,低於上日6.1946%
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3854/3.3144 3.4039/3.3419
上日 3.3414/3.2754 3.3699/3.3129
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。