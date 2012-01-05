〔中国票据市场〕转贴利率波动不大,年初银行票据业务尚未大规模开启

路透上海1月5日电---中国票据市场转贴利率周四波动不大,成交相对清淡.新年伊始,银行转贴业务尚未大规模开始进行,另外资金成本今日走高,令机构交易不甚积极.

交易员指出,虽然年初银行信贷规模充裕,但是大部分都优先配置给信贷方面,而给予票据的规模仍然有限.随着春节临近,企业资金需求将逐渐显现出来,加之节前资金面也将偏紧,预计一月份转贴利率仍将维持在相对高位.

"年初我们行还没有做交易,据了解广东的几家行也都没有交易,毕竟元旦放假才回来...(票据)规模还没有释放出来,直贴量上不去,(转贴)市场上票源就少,"华南一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.[ID:nCN1320400]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.3486/7.9376 8.6390/8.2813 9.7250/9.14/0

上日 8.3870/7.9887 8.6774/8.3324 9.8350/9.2320 ------------------------------------------------------

变动 -3.84/-5.11 -3.84/-5.11 -11.00/-9.00

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价走低**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1784%,低於上日6.1946%

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.3854/3.3144 3.4039/3.3419

上日 3.3414/3.2754 3.3699/3.3129

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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