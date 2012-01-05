《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月5日电---一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力 趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作 回笼资金,全周净投放510亿元人民币. 受限於外汇占款连续下降,公开市场操作到期资金又不"给力",今年连续下调存款准备金率 已成市场主流观点,机构多预期本月央行就将再次下调存准率一次,以应对假日的资金需求, 假如节後流动性偏多,公开市场则可以相应回笼. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 央票发行量 正回购操作量 净回笼量(-) /净投放量(+) ------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/2-1/6 10 500 -- -- +510 ------------------------------------------------------------------------------- 累计 +510 (完) 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. --整理 曹巍浩; 审校 边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。