《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日

路透北京1月5日电---一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力 趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作 回笼资金,全周净投放510亿元人民币. 受限於外汇占款连续下降,公开市场操作到期资金又不"给力",今年连续下调存款准备金率 已成市场主流观点,机构多预期本月央行就将再次下调存准率一次,以应对假日的资金需求, 假如节後流动性偏多,公开市场则可以相应回笼. 以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票到期量 正回购到期量 央票发行量 正回购操作量 净回笼量(-) /净投放量(+) ------------------------------------------------------------------------------- 2012/1/2-1/6 10 500 -- -- +510 ------------------------------------------------------------------------------- 累计 +510 (完) 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614] 2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五. --整理 曹巍浩; 审校 边竞