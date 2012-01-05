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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 16:01 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日

路透北京1月5日电---一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力
趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作
回笼资金,全周净投放510亿元人民币.

  受限於外汇占款连续下降,公开市场操作到期资金又不"给力",今年连续下调存款准备金率
已成市场主流观点,机构多预期本月央行就将再次下调存准率一次,以应对假日的资金需求,
假如节後流动性偏多,公开市场则可以相应回笼.

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间        央票到期量 正回购到期量 央票发行量 正回购操作量 净回笼量(-)
                                                                   /净投放量(+)
 ------------------------------------------------------------------------------- 
  2012/1/2-1/6         10         500          --          --        +510
 -------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                          +510  (完)

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nCN1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

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