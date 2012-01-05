〔中国贸易〕今年将保持出口退税政策基本稳定,巩固扩大国际市场份额--商务部

路透北京1月5日电---中国商务部部长陈德铭周四称,今年保持出口退税政策基本稳定,完善退税机制并加快退税进度.今年将研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额.

商务部网站刊登他在2012年全国商务工作会议上的讲话称,今年将总结家电下乡和以旧换新经验,及时研究制定替代接续政策.

他指出,今年将增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品进口,并鼓励有实力的企业海外投资并购等,加大支持民营企业"走出去".(完)