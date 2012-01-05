〔中国贸易〕今年将保持出口退税政策基本稳定,巩固扩大国际市场份额--商务部

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月5日电---中国商务部部长陈德铭周四称,今年保持出口退税政策基本稳定,完善退税机制并加快退税进度.今年将研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额.
商务部网站刊登他在2012年全国商务工作会议上的讲话称,今年将总结家电下乡和以旧换新经验,及时研究制定替代接续政策.
他指出,今年将增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品进口,并鼓励有实力的企业海外投资并购等,加大支持民营企业"走出去".(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。