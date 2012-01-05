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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 16:09 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元在法国标售公债前下跌

0756GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.15%至1.2921美元,在日内稍後法国标售新债前承压.

欧元兑日圆EURJPY=盘旋在略高於11年低点98.71日圆的水准上方,最新跌0.1%至99.14日圆.

澳元兑美元跌0.4%至1.0319美元,但很接近本周初期所及的两个月高位1.0387美元.(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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