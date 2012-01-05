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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 16:12 BJT

《外汇动态》欧元兑美元跌势或保持缓慢步伐

0754GMT--尽管1.2850被许多欧元兑美元EUR=交易员视作关键水位,但在2010年低位1.2828处有强力技术支撑.1.2800是另一道障碍,而1.2795则是1.1876-1.4283一波升势的61.8%回档位.

由於交易商如此大举做空,下跌趋势应保持缓慢速度,但其力道毋庸置疑.

升势持续受到21日移动均线限制,该切入位目前为1.3046,尽管反弹对於空头市场相对无害,但做空情绪仍将延续.料在1.2860-80有大量卖单.(完)

--编译 石冠兰; 审校 田建华

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