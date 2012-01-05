《中国数据观测》12月进出口增速料进一步放缓,顺差缩窄至不足百亿美元

* 公布内容: 12月进出口贸易数据

* 公布时间: 1月10日(周二)

--调查结果:

指标 12月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 13.5 9.0-19.0 13.8 17.9 23

进口(%) 17.0 13.5-25.1 22.1 35.6 23

贸易顺差(亿美元) 88 24-177 145 131 22

--数据要点:

路透调查综合23位机构分析师预测中值显示,12月中国出口同比增速预期将放缓至13.5%,若不计受春节因素干扰的历年头两月数据,这将是两年以来最缓慢的月度出口增速.

而进口同比增幅料放缓至17%,这也是2009年10月以来最低水平.其中22位分析师并预计,12月将录得贸易顺差88亿美元,较上月145亿美元收窄.

从调查中值来看,中国12月的进出口增速有所放缓,但贸易额仍会创出历史新高.

国信证券分析师林松立认为,受美国低速复苏和欧盟区经济衰退拖累外需,整体上对中国进出口贸易的不利影响非常大,而预计2012年出口低增速的状况还会延续.

在路透结束调查後,中国商务部今日预计,2011年贸易顺差缩窄至1,600亿美元左右.路透据此测算,2011年12月贸易顺差约为216亿美元,为五个月来最高.[ID:nCN1321046]

--市场影响:

月度进出口贸易读数若大幅低於市场预期,将会引发投资者抛售如股票和大宗商品等风险资产,资金或流向美债或黄金等传统避险资产.

相反,贸易数字意外强於预期,将会抚慰投资者对於中国经济"硬着陆"及全球经济复苏的悲观判断.不过对於跌跌不休的中国股市,人气恢复尚需要更多的政策面暖风.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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交通银行 13.5 17.3 9.5

西班牙对外银行 14.2 21.0 5.7

中银国际 12.3 17.0 8.1

交银国际 14.5 14.5 14.6

美银美林 10.0 17.0 4.5

建设银行 9.0 13.5 8.0

中金公司 12.5 21.2 2.4

中信证券 13.5 16.3 10.3

大和资本市场 10.7 15.3 ~

星展银行 13.5 15.0 12.6

德意志银行 19.0 17.0 17.7

高盛 13.8 16.0 11.2

高频经济 13.3 25.1 5.6

华融证券 13.5 20.3 14.0

华宝信托 11.6 14.6 10.0

兴业银行 17.1 18.5 13.5

瑞穗证券 12.0 17.0 7.6

华侨银行 15.0 20.0 8.0

北京领先国际金融 10.0 16.0 5.4

上海证券 15.5 17.0 13.0

渣打银行 10.0 18.0 3.1

瑞银 13.0 18.0 7.2

浙商证券 16.2 19.0 10.7(完)