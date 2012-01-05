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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 16:28 BJT

《外汇动态》买入欧元兑美元期权的时机已到?

0804 GMT--外汇期权的隐含波动率已经下滑,有些已跌至2008年雷曼危机以来的最低点.

欧元兑美元一个月期隐含波动率报约12.5%,2008年10月时处在25%以上.

目前为止,欧元区主权债务危机对债市影响有限.但欧元区若不实施财政整合,债务危机就可能久拖不决,并最终影响到欧元兑美元,到那时期权波动率恐超过雷曼倒闭之後的高位.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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