《外汇动态》买入欧元兑美元期权的时机已到?

0804 GMT--外汇期权的隐含波动率已经下滑,有些已跌至2008年雷曼危机以来的最低点.

目前为止,欧元区主权债务危机对债市影响有限.但欧元区若不实施财政整合,债务危机就可能久拖不决,并最终影响到欧元兑美元,到那时期权波动率恐超过雷曼倒闭之後的高位.(完)