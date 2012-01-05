〔瑞士金融〕央行总裁希尔德布兰德将就其妻买汇交易作出回应

路透苏黎世1月4日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德周四将打破沉默,就其妻子卡舒亚一笔受到争议的外汇交易作出说明.卡舒亚是在瑞士央行设定瑞郎汇价上限的三周前进行这笔交易.

这笔交易的细节此前被一名银行员工泄露给希尔德布兰德一位政敌的律师.

此事关乎瑞士银行业至关重要的保密制度,事情的争论主要围绕卡舒亚私人数据遭泄漏所展开,而非外汇交易本身.

卡舒亚对瑞士电视节目表示,她对去年8月的这笔交易"感觉良好".据当地小报Blick称,这笔50万瑞郎的交易产生了6万瑞郎(6.44万美元)的利润.卡舒亚曾从事交易员的工作,目前她在苏黎世拥有一家艺廊.

瑞士央行之前已调查过这笔交易,且在上月称交易并未违反内部规定.

央行周三终於不敌政治压力,首次发布了内部的交易准则,并随之公布了审计机构普华永道对这笔美元交易的报告.

普华永道称,希尔德布兰德事先并不知道妻子8月15日的这笔交易,但一天后他在邮件中通知Bank Sarasin,今後所有交易都需得到他明文批准.

"事情很可能完全是光明正大的,但还是留下不好的印象."一位不愿具名的央行官员表示.

瑞士央行称,希尔德布兰德周四将就此事作出说明.

部分人士认为这宗丑闻只是一次政治攻击.(完)