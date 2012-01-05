《综述》中国今年力求内外需双翼齐飞,稳出口面临更大考验

* 商务部明确今年内、外需两个市场并重

* 重点推动内贸扩大消费,外贸稳定增长

* 外贸形势严峻,今年稳出口任务或更艰巨

作者 沈燕

路透北京1月5日电---中国今年将力求内外需双翼齐飞,商务部确定扩大消费内需和稳定外贸增长定为双重任务,对经济工作实现"稳中求进"的大目标至关重要.

不过,对於相对稳定的国内市场,受世界经济复苏放缓及国际局势动荡所带来的更多不确定性,或让中国外贸出口面临更大考验.

"2011年外贸状况还不错,但12年就比较严竣,预期顺差会继续减少,(商务)部里对今年贸易增长的预期定调都不高."中国商务部研究院副院长李雨时称.

面对不确定的国际及国内市场,中国商务部周四明确提出今年工作重点,着力推动内贸扩消费、稳市场,努力保持出口稳定增长及出口退税政策基本稳定[ID:nCN1321046].

商务部称,2011年贸易顺差预计缩窄至1,600亿美元左右.路透据此测算,2011年12月贸易顺差约为216亿美元,为五个月来最高.

商务部也指出,今年要努力保持出口稳定增长,保持外贸政策的稳定性和连续性,研究出台新的促进措施,巩固和扩大国际市场份额.

在进口方面,要拓宽进口渠道,增加能源原材料、先进技术设备、关键零部件和消费品进口,继续敦促美欧放宽对中国高技术产品出口管制.

**力推内需扩消费**

很显然,在中国强调经济结构转型的大背景下,更多开拓国内市场,扩大内需无疑是一个中长期目标.

国家发展和改革委员会主任张平去年底对人大作报告时曾表示,当年前三季度内需对经济增长贡献率达到101%,其中最终消费的贡献率由去年同期的32.7%提高到47.9%,资本形成由55.5%下降到53.4%.

商务部明确提出,今年要着力扩大城乡居民消费,完善促进居民消费的政策.总结家电下乡和以旧换新经验,及时研究制定替代接续政策.研究节能环保产品消费扶持政策.

在完善改进消费环境方面,商务部也提出推进城乡现代流通体系建设,并从物流,网络,零售及服务等多个领域提供便利.

不过,业内人士就指出,在经济增速放缓,居民收入增幅预期有限,消费环境不完善,以及目前中国通胀仍处高位,社会保障体系还在建立等多重因素影响,都制约着中国扩大内需刺激消费以拉动经济增长的空间.

商务部预计,中国去年城乡居民消费预计达到18万亿元,增长约17%.据统计局数据,中国去年1-11月社会消费品零售总额同比增长17%,而2010年为增长18.4%.

根据路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀将从11月的4.2%回落至12月的4.0%,而2011年第四季度的GDP也将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%[CN-CPOLL].

**稳出口难度或更大**

在内需拓展空间有限的前提下,中国今年稳出口的任务可能比预计的更艰巨.

地处广东深圳从事外贸的黄小姐是一家意大利驻中国外贸公司的业务主管,新年伊始她得知供货商携款跑路时,感觉是一下子懵了.

"我们刚刚付给对方8万美元的货款,後来才知道是对方欠了高利贷没法还...又到年关,据我所知,我身边这种跑路的工厂老板已经有好多起了."她在电话中无奈地称,"我们的钱是要不回来了,关键是货也没了."

相较此前温州民企因资金链断裂纷纷跑路,中国外贸大省--广东部分地区的情形或许只是个例,但由此不难看出中国今年外贸面临严竣形势的端倪.

正如中国总理温家宝日前在湖南考察时所说,"我们正处在经济下行压力和物价高位并存的状况,从全国来说,一季度可能比较困难.市场偏冷,这是目前问题的核心."

商务部表示,今年将保持出口退税政策基本稳定,完善退税机制,加快退税进度.稳定加工贸易政策.推动简化进出口外汇核销管理,拓宽外贸企业融资渠道,改善对中小企业的金融服务.

"今年限制出口的政策估计不会有,企业最大的担心就是市场前景和政策的不确定性,以及人民币升值压力."李雨时称.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS上周五攻破6.30关口,收报在6.2940元,2011全年累计上涨4.7%.(完)