《中国数据观测》12月新增人民币贷款预计升至6,000亿元,外汇储备持稳

* 公布内容: 12月M2增速及新增人民币贷款等

* 公布时间: 无固定时间,最晚1月15日

--调查结果:

12月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 12.7% 12.0%-14.9% 12.7% 19.7% 23

新增人民币贷款(亿元) 6,000 5,000-6,500 5,622 4,807 23

人民币贷款余额同比 15.7% 14.1%-16.0% 15.6% 19.9 16

外汇储备(万亿美元) 3.20 3.02-3.30 *3.20 2.85 11

(注: *外汇储备为2011年9月末数值)

--数据要点:

接受路透调查的23构预测中值显示,随着中国央行开始考虑逐步放松货币政策,以抵御全球经济增长放缓对国内经济的冲击,2011年12月新增人民币贷款料升至6,000亿元人民币,较上月有所增加.

若以12月新增人民币贷款6,000亿元计,2011年全年新增贷款总额为7.4万亿元,略低於市场原本预期的约7.5万亿元.

调查结果并显示,12月末广义货币供应量(M2)同比增速预计与上月持平,保持在12.7%,为连续第九个月低於16%的年初设定增长目标,暗示货币环境依然相对偏紧;当月底贷款余额则预计同比增15.7%,略高於上月.

交通银行首席经济学家连平在报告中预计,2012年新增贷款规模扩大有利於货币供应扩张,但外汇占款增长显着放缓限制了货币增长.再考虑到监管部门加强监管、"影子银行"融资规模下降以及理财产品发行趋稳等,有利於银行吸收存款,且准备金率下调促进货币乘数逐步小幅提升."预计2012年末,M2同比增长14-15%,较2011年有所回升."

中国央行早前决定从去年12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降,标志货币政策转向拐点出现.市场人士预计,未来数月央行或将继续下调存准率.

据首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]

同时,受贸易顺差缩窄、投机资本外流等因素影响,预计截止12月末的中国外汇储备将接近于第三季末水准.

此前数据显示,截止9月末,中国外储规模为近3.2万亿美元,外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.[ID:nCH0082855]

--市场影响:

市场密切关注信贷数据,藉此判断央行将如何调整货币政策来避免经济增速急降.若信贷数据超出预期,将证实中国在通胀逐步回落之际,开始更加侧重经济增长,并有望推出更多刺激举措.这对疲弱不堪的中国股市而言,无疑是一利好,大宗商品等风险资产亦将从中获益.

若数据低於预期,将加深对经济增长放缓的忧虑,股市也将受到压力.

若外汇储备数据远意外低於预期,可能会提高央行下调存准的机率,以向银行体系挹注更多流动性.

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以下为本次路透调查的结果:

机构名称 外汇储备 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(万亿美元) (同比%) (10亿元人民币) (同比%)

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交通银行 ~ 12.6 600 ~

西班牙对外银行 3.15 12.8 600 15.5

中银国际 3.23 13.0 550 15.5

交银国际 ~ 12.6 500 15.5

美银美林 ~ 12.9 560 15.7

建设银行 3.10 12.5 650 15.8

中金公司 ~ 12.5 560 ~

中信证券 ~ 12.8 620 ~

大和资本市场 ~ 12.8 600 ~

星展银行 ~ 12.7 600 14.1

德意志银行 ~ 13.1 640 16.0

高盛 ~ 12.9 610 15.7

高频经济 ~ 14.9 556 ~

华融证券 3.30 12.5 573 15.7

华宝信托 3.18 12.6 550 15.6

兴业银行 3.02 12.4 610 15.7

瑞穗证券 3.30 13.0 650 15.8

华侨银行 3.15 12.3 590 ~

领先国际金融资讯 3.20 12.0 600 14.7

上海证券 ~ 12.5 500 15.6

渣打银行 ~ 12.4 600 ~

瑞银 3.20 13.0 560 15.7

浙商证券 3.30 13.2 600 15.7 (完)