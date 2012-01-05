《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月5日电---以下为德国商业银行银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在20日移动均线1.3057美元初步遇挫,很可能修正走势已经结束.不过当前不能排除涨至1.3145/1.3200区间的可能性,我们预计该水准会看到欧元挑战失败的迹象.这是10月低点以及12月中高点.受制于此,短期下行趋势仍存.

美元/日圆:无变化,在近期跌破四年下跌趋势线78.08日圆後,市场依然处於守势.上方压力重重,首先是200日移动均线78.86日圆,随後是心理关口80.00日圆,最後还有55周移动均线,当前切入位在79.80日圆.需要数次上攻才能突破,这仅是第一次尝试.我们的关注点重回费波纳奇回档技术位76.22日圆.

美元/瑞郎:在0.9548/49瑞郎(近期高点和2010年11月低点)稍下方徘徊.只要下跌守在12月低点0.9244上方,则市场依然蓄势挑战该阻力.0.9244的支撑,受到55日均线0.9155和50%回档位0.9058的巩固.只有跌破0.9058,我们才会放弃看多的观点.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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