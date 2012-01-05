东莞查封“黑油”厂 老板或已出逃

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月5日电---东莞永隆食品厂被曝每天勾兑数吨“黑油”，可能销往方便面厂商，目前该厂已被查封。
当地政府发言人表示，执法人员周三查处该食品厂时，发现其老板似乎已经出逃。
媒体报导称，大豆油、棕榈油被该食品厂勾兑花生油香精，摇身就变成花生调和油，同时为油颜色好看又加入粗制棉油。根据东莞中堂镇政府声明，多个部门在媒体报导後联合查处永隆食品厂，在现场发现了花生油香精和粗制棉油。
《南方都市报》引述在永隆食品厂发现的资料报导称，该食品厂日产食用油近4吨，销往东莞、佛山、广州和深圳等珠三角城市。
报导称，永隆食品厂的食用油销往“康师傅”等品牌，并指出粗制棉籽油可造成生精细胞损害，但没有透露其他详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。