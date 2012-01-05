〔中国债市〕现券收益率走稳,资金面趋紧机构静待央行输血

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月5日电---中国银行间债市周四现券收益率窄幅整理.银行例行上缴存款准备金引发货币市场利率上行,但机构事先已准备充分,现券抛盘并未明显增加.
分析人士并指出,年末冲存款後的存准上缴压力大,紧随其後是早早到来的春节备付,资金紧张的金融机构在债市方面难有作为,普遍寄望於春节前央行下调存准率为市场施以援手,方有望激发债市活力.
"(现券)波动不大,总体成交不活跃,...(机构)等调存准呗,(春节前)应该会调的,"上海一银行交易员称.
最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]
深圳一券商交易员也认为,春节前调降一次存准率的可能性颇大,央行一贯作风是希望市场平稳运行,不会让资金面因素过多地干扰债市.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.[ID:nCN1320778]
中国央行公开市场本周亦虑及资金面因素,并未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿元人民币.[CN/MMTCN]
剩余期限不足一年的央票1101088券最新成交tCN1101088=CFXS在3.5046%,较上日尾盘的3.5064%相去不远;剩余期限近10年的国债110015券最新成交tCN110015=CFXS在3.4400%,上日尾盘为3.4350%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 4.0024 4.4785
上日 3.5009 4.0760
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5015/3.4500
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6449/2.5649
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5840/3.5085 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。