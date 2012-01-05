〔中国债市〕现券收益率走稳,资金面趋紧机构静待央行输血

路透上海1月5日电---中国银行间债市周四现券收益率窄幅整理.银行例行上缴存款准备金引发货币市场利率上行,但机构事先已准备充分,现券抛盘并未明显增加.

分析人士并指出,年末冲存款後的存准上缴压力大,紧随其後是早早到来的春节备付,资金紧张的金融机构在债市方面难有作为,普遍寄望於春节前央行下调存准率为市场施以援手,方有望激发债市活力.

"(现券)波动不大,总体成交不活跃,...(机构)等调存准呗,(春节前)应该会调的,"上海一银行交易员称.

最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]

深圳一券商交易员也认为,春节前调降一次存准率的可能性颇大,央行一贯作风是希望市场平稳运行,不会让资金面因素过多地干扰债市.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.[ID:nCN1320778]

中国央行公开市场本周亦虑及资金面因素,并未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿元人民币.[CN/MMTCN]

剩余期限不足一年的央票1101088券最新成交tCN1101088=CFXS在3.5046%,较上日尾盘的3.5064%相去不远;剩余期限近10年的国债110015券最新成交tCN110015=CFXS在3.4400%,上日尾盘为3.4350%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.0024 4.4785

上日 3.5009 4.0760

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5015/3.4500

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6449/2.5649

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5840/3.5085 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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