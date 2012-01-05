〔路透调查〕投资者看多坡元和马币,增持人民币多头仓位

路透新加坡1月5日电---周四公布的路透调查显示,过去两周投资者转为看多新加坡元和马币(林吉特),同时在迈向新年之际增持中国人民币多头仓位.

此项调查在周三及周四访问了12位外汇分析师,结果显示,外汇投资者对坡元的看多人气达到10月底以来最高,对马币的乐观情绪亦升至8月底以来最高.

他们自去年9月中旬以来亦增加了人民币的多头仓位.

不过调查显示,投资者对印度卢比的看空情绪并未减轻多少,对菲律宾披索则从最近几周的看多转为接近中性看法.

这表明鉴於欧债危机的忧虑挥之不去,外汇投资者仍不愿向新兴亚洲全面注入资金.

投资者一直看空印度卢比,该货币自2011年8月中旬以来在新兴亚洲货币中表现最差,不仅是因为欧洲主权问题等外部因素,也受到印度经济基本面问题影响,包括该国不断扩大的经常帐赤字.

不过卢比周四上涨,受中长期投资大户和银行间投机客的需求提振.

是项调查旨在评估当前八种亚洲新兴货币的仓位状况.这八种货币为:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索和马币.

调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

1月5日 -0.92 0.02 -0.42 0.23 -0.17 1.10 -0.60 0.02

12月23日 -0.65 0.06 0.05 0.45 0.32 1.18 0.15 -0.20

12月8日 -0.45 -0.18 0.15 0.20 0.40 0.95 0.03 -0.15

11月23日 -0.80 0.73 0.66 0.11 0.55 1.91 0.68 -0.18

11月10日 -0.64 0.08 0.40 0.04 0.29 1.48 0.31 0.48

10月27日 -0.58 -0.68 -0.79 -0.40 -0.15 0.20 -0.13 -0.30

10月13日 -0.54 0.00 -0.21 0.19 0.19 0.61 -0.03 0.23 (完)