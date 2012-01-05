〔欧元债市〕德债期货由跌转升,西班牙较德国可比公债利差扩阔

路透伦敦1月5日电---西班牙及意大利公债较德国可比公债利差周四走阔,因投资人对西班牙预算赤字及其国内银行业融资能力的疑虑挥之不去.

意大利/德国10年期公债利差IT10YT=TWEB扩大10基点至513基点.西班牙/德国10年期公债利差走阔10个基点至365个基点.德债期货FGBLc1由跌转升,上涨18个跳动点至138.27.(完)

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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