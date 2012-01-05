《外汇动态》欧元兑美元跌破1.29美元,下看2011年低位1.2858

0857 GMT--欧元兑美元EUR=跌破1.2905美元的支撑性买单水准,下一道目标是2011年低点1.2858美元,若跌破此处可能引发沉重卖压.一伦敦现汇交易员称,"如果跌破1.2850,还不做空就不行了."(完)