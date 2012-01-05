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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 17:15 BJT

《外汇动态》欧元兑美元跌破1.29美元,下看2011年低位1.2858

0857 GMT--欧元兑美元EUR=跌破1.2905美元的支撑性买单水准,下一道目标是2011年低点1.2858美元,若跌破此处可能引发沉重卖压.一伦敦现汇交易员称,"如果跌破1.2850,还不做空就不行了."(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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