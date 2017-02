每日管理建议：道德置于利润之上

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿12月27日电---每日管理建议"栏目为您提供即时、实用的管理技巧,内容来自《哈佛商业评论》及其网站(www.hbr.org)。以下不代表路透观点。

“我们都知道做生意需要有道德、客户和利润,但许多企业却因不知这三者孰轻孰重,从而导致失败。”

最常见的错误是将利润放在第一位。如果这样做,数字将成为重中之重,只要能赚钱,几乎任何行为都会是正当的。

而应该是从正确的事情做起,并让所有人相信公司是这麽做的。其次才是关注客户。吸引并留住客户的最佳方式是对他们诚信以待。

一旦能将前两个要素做得游刃有余,那麽就可以关注赚钱了。

--摘自《让人印象深刻的四件事》(Four Things I Want You to Remember Me By),作者Clif Reichard。(完)