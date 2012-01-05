《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国轻工集团 11 3 12 1/10簿记建档 建设银行 AA+ 1/11 1/12 ============================================================================================= *江苏交通控股 22 22 12 1/12簿记建档 工商银行 AAA 1/13 1/16 ============================================================================================= *广西铁路投资 25 5 12 1/12簿记建档 中信银行 AA+ 1/16 1/17 集团 ============================================================================================= *三菱商事 5 5 12 1/12簿记建档 中国银行 AA 1/13 1/16 (中国)有限公司 ============================================================================================= *亚邦投资 5.6 3 12 1/12簿记建档 民生银行 A+ 1/13 1/16 控股集团 ============================================================================================= 四川龙蟒集团 9 5 12 1/6簿记建档 农业银行 AA- 1/10 1/11 ============================================================================================= 二滩水电 30 15 12 1/9簿记建档 工商银行 AA+ 1/10 1/11 开发公司 农业银行 ============================================================================================= 中金岭南 10 5 12 1/10簿记建档 广发银行 AA+ 1/11 1/12 ( 000060.SZ ) ============================================================================================= 国投新集 22 8 12 1/10簿记建档 中国银行 AA+ 1/11 1/12 ( 601918.SS ) 中信证券 ============================================================================================= 东明石化集团 12 6 12 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 浦发银行 ============================================================================================= 红狮控股集团 16 8 12 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 ============================================================================================= 中铁十七局集团 7 4 12 1/11簿记建档 建设银行 AA 1/12 1/13 ============================================================================================= 沙钢集团 12 4 12 推迟发行 深发展银行 AA- -- -- 淮钢特钢股份 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *云铝股份 5 3 5 1/10簿记建档 招商银行 AA 1/11 1/12 ( 000807.SZ ) (浮息,一年定存基准) ============================================================================================= *重庆文资公司 14 4 5 1/10簿记建档 国开行 AA+ 1/11 1/12 ============================================================================================= *招商局集团 50 20 7 1/12簿记建档 中信证券 AAA 1/13 1/16 招商银行 ============================================================================================= *珠江啤酒 2.5 3 1/12簿记建档 兴业银行 AA 1/13 1/16 ( 002461.SZ ) ============================================================================================= 苏州创元投资 10 5 3 1/10簿记建档 浦发银行 AA 1/12 1/13 兴业银行 ============================================================================================= 陕西汽车集团 14 5 5 1/10日簿记建档 光大银行 AA 1/11 1/12 ============================================================================================= 广东明阳风电 10 10 3 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 ============================================================================================= 天津自来水集团 15 5 3 1/11簿记建档 浙商银行 AA 1/12 1/13 ============================================================================================= 广西建工集团 5 5 3 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ============================================================================================= 黄山旅游集团 7 2 5 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曾菱; 审校 曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国