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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 17:29 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*中国轻工集团   11        3      12     1/10簿记建档  建设银行     AA+       1/11     1/12
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*江苏交通控股   22       22      12     1/12簿记建档  工商银行     AAA       1/13     1/16
=============================================================================================
*广西铁路投资   25        5      12     1/12簿记建档  中信银行     AA+       1/16     1/17
 集团
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*三菱商事        5        5      12     1/12簿记建档  中国银行     AA        1/13     1/16
 (中国)有限公司
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*亚邦投资       5.6       3      12     1/12簿记建档  民生银行     A+        1/13     1/16
 控股集团
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四川龙蟒集团     9        5       12    1/6簿记建档   农业银行       AA-      1/10    1/11
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二滩水电        30       15       12    1/9簿记建档   工商银行       AA+      1/10    1/11
开发公司                                              农业银行
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中金岭南        10        5       12    1/10簿记建档   广发银行      AA+      1/11    1/12 
(000060.SZ)  
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国投新集        22        8       12    1/10簿记建档  中国银行       AA+      1/11    1/12 
(601918.SS)                                           中信证券 
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东明石化集团    12        6       12   1/11簿记建档   建设银行       AA-      1/12     1/13
                                                      浦发银行
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红狮控股集团    16        8       12   1/11簿记建档   建设银行       AA-      1/12     1/13
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中铁十七局集团   7        4       12   1/11簿记建档   建设银行       AA       1/12     1/13
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沙钢集团        12        4       12      推迟发行    深发展银行     AA-       --       --
淮钢特钢股份                                        
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*云铝股份       5        3        5    1/10簿记建档   招商银行     AA        1/11      1/12  
 (000807.SZ)                        (浮息,一年定存基准)   
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*重庆文资公司   14        4       5    1/10簿记建档    国开行      AA+       1/11      1/12 
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*招商局集团     50       20       7    1/12簿记建档   中信证券     AAA       1/13      1/16   
                                                      招商银行
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*珠江啤酒                 2.5     3    1/12簿记建档   兴业银行     AA        1/13      1/16   
 (002461.SZ)
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苏州创元投资    10        5       3    1/10簿记建档   浦发银行     AA        1/12      1/13 
                                                      兴业银行
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陕西汽车集团    14        5       5    1/10日簿记建档 光大银行     AA        1/11      1/12
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广东明阳风电    10       10       3     1/11簿记建档  建设银行     AA-       1/12      1/13
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天津自来水集团  15        5       3     1/11簿记建档  浙商银行     AA        1/12      1/13           
=============================================================================================
广西建工集团     5        5       3      推迟发行     华夏银行     AA-        --        --  
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黄山旅游集团     7        2       5      推迟发行     建设银行     AA-        --        --                                                   
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 曾菱; 审校 曲伟治

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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