《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月5日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国轻工集团 11 3 12 1/10簿记建档 建设银行 AA+ 1/11 1/12 ============================================================================================= *江苏交通控股 22 22 12 1/12簿记建档 工商银行 AAA 1/13 1/16 ============================================================================================= *广西铁路投资 25 5 12 1/12簿记建档 中信银行 AA+ 1/16 1/17 集团 ============================================================================================= *三菱商事 5 5 12 1/12簿记建档 中国银行 AA 1/13 1/16 (中国)有限公司 ============================================================================================= *亚邦投资 5.6 3 12 1/12簿记建档 民生银行 A+ 1/13 1/16 控股集团 ============================================================================================= 四川龙蟒集团 9 5 12 1/6簿记建档 农业银行 AA- 1/10 1/11 ============================================================================================= 二滩水电 30 15 12 1/9簿记建档 工商银行 AA+ 1/10 1/11 开发公司 农业银行 ============================================================================================= 中金岭南 10 5 12 1/10簿记建档 广发银行 AA+ 1/11 1/12 (000060.SZ) ============================================================================================= 国投新集 22 8 12 1/10簿记建档 中国银行 AA+ 1/11 1/12 (601918.SS) 中信证券 ============================================================================================= 东明石化集团 12 6 12 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 浦发银行 ============================================================================================= 红狮控股集团 16 8 12 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 ============================================================================================= 中铁十七局集团 7 4 12 1/11簿记建档 建设银行 AA 1/12 1/13 ============================================================================================= 沙钢集团 12 4 12 推迟发行 深发展银行 AA- -- -- 淮钢特钢股份 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *云铝股份 5 3 5 1/10簿记建档 招商银行 AA 1/11 1/12 (000807.SZ) (浮息,一年定存基准) ============================================================================================= *重庆文资公司 14 4 5 1/10簿记建档 国开行 AA+ 1/11 1/12 ============================================================================================= *招商局集团 50 20 7 1/12簿记建档 中信证券 AAA 1/13 1/16 招商银行 ============================================================================================= *珠江啤酒 2.5 3 1/12簿记建档 兴业银行 AA 1/13 1/16 (002461.SZ) ============================================================================================= 苏州创元投资 10 5 3 1/10簿记建档 浦发银行 AA 1/12 1/13 兴业银行 ============================================================================================= 陕西汽车集团 14 5 5 1/10日簿记建档 光大银行 AA 1/11 1/12 ============================================================================================= 广东明阳风电 10 10 3 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 ============================================================================================= 天津自来水集团 15 5 3 1/11簿记建档 浙商银行 AA 1/12 1/13 ============================================================================================= 广西建工集团 5 5 3 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ============================================================================================= 黄山旅游集团 7 2 5 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曾菱; 审校 曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。