〔中国债市〕人民币利率互换续涨,受回购利率上扬和政策不确定性等打压

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周四续涨,短端表现尤甚带动曲线趋陡峭.准备金大量补缴致回购利率上扬,加之後期货币政策及资金走势等均存不确定性,推动IRS报价继续上探.
"今天(IRS)收益上了一点,资金有点紧张,一年期涨不少,"上海一外资银行交易员称.
华东地区一商行交易员则表示,近期国内外经济情势均有些许好转迹象,货币政策与资金面存不确定性;IRS市场交投的活跃,有待这些因素渐趋明朗.
上述上海交易员并指出,市场当前多关注下调存款准备金率的宽松预期何时会变成现实,以及即将公布的宏观经济指标是否会好於预期.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.[CN/CN]
中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCT0493647]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.3643/3.5157 2.9092/2.9975 2.7983/2.8967 2.9333/3.0317 2.8600/3.1517
周三 3.4020/3.5120 2.8275/2.9175 2.7483/2.8417 2.9067/3.0033 2.8280/3.1520
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变动 -0.0377/+0.0037 +0.0817/+0.0800 +0.0500/+0.0550 +0.0266/+0.0284 +0.0320/-0.0003
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。