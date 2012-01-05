〔中国债市〕人民币利率互换续涨,受回购利率上扬和政策不确定性等打压

路透北京1月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周四续涨,短端表现尤甚带动曲线趋陡峭.准备金大量补缴致回购利率上扬,加之後期货币政策及资金走势等均存不确定性,推动IRS报价继续上探.

"今天(IRS)收益上了一点,资金有点紧张,一年期涨不少,"上海一外资银行交易员称.

华东地区一商行交易员则表示,近期国内外经济情势均有些许好转迹象,货币政策与资金面存不确定性;IRS市场交投的活跃,有待这些因素渐趋明朗.

上述上海交易员并指出,市场当前多关注下调存款准备金率的宽松预期何时会变成现实,以及即将公布的宏观经济指标是否会好於预期.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四上扬,隔夜及七天期品种上行幅度均超40个基点(bp).机构年末"冲存款",存款准备金的大量补缴令资金面承压.[CN/CN]

中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCT0493647]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.3643/3.5157 2.9092/2.9975 2.7983/2.8967 2.9333/3.0317 2.8600/3.1517

周三 3.4020/3.5120 2.8275/2.9175 2.7483/2.8417 2.9067/3.0033 2.8280/3.1520

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变动 -0.0377/+0.0037 +0.0817/+0.0800 +0.0500/+0.0550 +0.0266/+0.0284 +0.0320/-0.0003

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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