〔表格〕欧元区11月PPI较前月上升0.2%,高於市场预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔1月5日电---欧盟统计局周四公布,欧元区11月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%,较上年同期上升5.3%.路透调查预估分别为上升0.1%和上升5.2%.
以下为具体数据(变动百分比,%):
路透调查
11月 预估中值 10月 9月
全部产业 月率 0.2 0.1* 0.1 0.3
(不计入建筑业) 年率 5.3 5.2** 5.5 5.8
半成品 月率 -0.4 -0.4 -0.1
年率 3.5 4.1 5.0
能源 月率 0.9 0.7 1.0
年率 12.3 12.3 12.2
资本财 月率 0.0 0.1 0.0
年率 1.4 1.5 1.5
耐用消费品 月率 0.2 0.2 0.4
年率 2.6 2.5 2.5
非耐用消费品 月率 0.3 0.2 0.2
年率 3.6 3.5 3.5
* 接受路透访问的11位分析师预估区间:-0.2至+0.2
**接受路透访问的13位分析师预估区间: 4.9至5.5
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--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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