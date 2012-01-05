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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 18:16 BJT

〔表格〕欧元区11月PPI较前月上升0.2%,高於市场预估

路透布鲁塞尔1月5日电---欧盟统计局周四公布,欧元区11月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%,较上年同期上升5.3%.路透调查预估分别为上升0.1%和上升5.2%.

以下为具体数据(变动百分比,%):

路透调查

11月 预估中值 10月 9月

全部产业 月率 0.2 0.1* 0.1 0.3

(不计入建筑业) 年率 5.3 5.2** 5.5 5.8

半成品 月率 -0.4 -0.4 -0.1

年率 3.5 4.1 5.0

能源 月率 0.9 0.7 1.0

年率 12.3 12.3 12.2

资本财 月率 0.0 0.1 0.0

年率 1.4 1.5 1.5

耐用消费品 月率 0.2 0.2 0.4

年率 2.6 2.5 2.5

非耐用消费品 月率 0.3 0.2 0.2

年率 3.6 3.5 3.5

* 接受路透访问的11位分析师预估区间:-0.2至+0.2

**接受路透访问的13位分析师预估区间: 4.9至5.5

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[EUROPE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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