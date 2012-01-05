法国铁路设备生产商Faiveley看好新兴市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎1月4日电---法国铁路设备生产商Faiveley Transport(FAIP.PA)首席执行官Thierry Barel在接受路透采访时表示，该公司看好新兴经济体基础设施需求的上升，正瞄准俄罗斯、印度和中国市场。

Barel称，该公司在与中国铁道部洽谈高铁项目。去年7月的温州动车事故导致中国铁路设备的投资暂停。

他补充说，印度今年或大量订购机车，该国的地铁业务也快速发展。

该公司逾60%的销售收入来源於欧洲，但是业务已经扩展到亚太地区。2011年上半年，该公司获得了印度金奈以及中国一些大城市的地铁系统设备订单。

“该公司正继续努力使其结构变得灵活，以应对可能出现的临时性订单下降或延迟。”（完）