法国铁路设备生产商Faiveley看好新兴市场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月4日电---法国铁路设备生产商Faiveley Transport(FAIP.PA)首席执行官Thierry Barel在接受路透采访时表示，该公司看好新兴经济体基础设施需求的上升，正瞄准俄罗斯、印度和中国市场。
Barel称，该公司在与中国铁道部洽谈高铁项目。去年7月的温州动车事故导致中国铁路设备的投资暂停。
他补充说，印度今年或大量订购机车，该国的地铁业务也快速发展。
该公司逾60%的销售收入来源於欧洲，但是业务已经扩展到亚太地区。2011年上半年，该公司获得了印度金奈以及中国一些大城市的地铁系统设备订单。
“该公司正继续努力使其结构变得灵活，以应对可能出现的临时性订单下降或延迟。”（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。