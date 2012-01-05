〔英国债市〕英债期货下跌,因英国12月服务业PMI数据意外上升

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月5日电---英国公债期货周四下跌逾10个跳动点,因之前公布的英国12月服务业采购经理人指数(PMI)意外上升,缓解了对英国经济已然重返衰退的忧虑.
Markit/CIPS的英国12月服务业采购经理人指数(PMI)从11月的52.1升至54.0,优於路透调查预估的51.5,并进一步超越50的荣枯分水岭.[ID:nCN1321668]
0937GMT,3月英债期货FLGH2报116.17,下跌15个跳动点.数据公布前的走势为大致持平.(完)
--编译 高琦; 审校 丁琦
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。