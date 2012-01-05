〔英国债市〕英债期货下跌,因英国12月服务业PMI数据意外上升

路透1月5日电---英国公债期货周四下跌逾10个跳动点,因之前公布的英国12月服务业采购经理人指数(PMI)意外上升,缓解了对英国经济已然重返衰退的忧虑.

Markit/CIPS的英国12月服务业采购经理人指数(PMI)从11月的52.1升至54.0,优於路透调查预估的51.5,并进一步超越50的荣枯分水岭.[ID:nCN1321668]

0937GMT,3月英债期货FLGH2报116.17,下跌15个跳动点.数据公布前的走势为大致持平.(完)