〔中国钢铁〕2012年成本上升需求疲软,企业经营风险料恶化--中钢协

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 钢铁业利润微利或亏损风险加大
* 2012年中国粗钢表观消费量增长4%左右
* 今年钢铁出口形势会十分严峻
路透北京1月5日电---中国钢铁行业的2012年可谓"屋漏偏逢连夜雨",在成本仍面临较大上升压力的同时,内外需求双双面临疲软前景,企业经营风险将进一步加大.
中国钢铁工业协会理事长朱继民称,世界经济不确定性、不稳定性上升,今年钢铁出口形势会十分严峻,而国内经济发展中更面临内需增长面临下行压力、生产成本上升压力较大、主要用钢行业增速减缓等新问题.
"受成本升、需求减、融资难、融资贵等多重因素挤压,预计明年整个钢铁行业将面临高成本、高库存、低售价的压力,行业利润仍将可能处於较低水平,钢铁生产企业微利或亏损的风险将进一步加大."他在中钢协会议上称.
中钢协网站刊登新闻稿显示,在钢材进出口量折合成粗钢保持净出口的情况下,2012年中国国内粗钢表观消费量为7亿吨左右,增长4%左右.2011全年粗钢产量在6.83亿吨左右,比上年增长9.2%左右,全年出口钢材4,900万吨左右,同比增长16%左右.
在去年前11个月,中钢协会员钢铁企业累计实现利润853亿元人民币,同比增长8.07%,但产品销售利润率只有2.55%,远低於同期全国规模以上工业企业平均利润率的水平,当年10月和11月企业亏损面超过三分之一.
"由於信贷政策持续收紧,企业融资难度加大,资金使用成本大幅度上升,许多企业生产经营陷入严重困难...部分企业为保证生产经营正常运行,不得不放缓或是暂停部分项目的投资建设."他说.
生产成本却仍在不断上升,去年前11个月进口铁矿石平均到岸价较去年同期上涨了31.49%.由於进口铁矿石价格相对於钢材价格的滞後效应使企业陷入了"以高价格矿石生产,以低价格销售钢材"的困境,今年成本推动价格上涨的压力将持续存在.
德邦证券在其钢铁行业2012年投资策略报告中写道,由於全年经济增速放缓,钢铁产量增速将放缓,产能过剩局面持续存在;钢材现货价格仍有压力,但下跌空间预计有限;钢企盈利空间维持低水平,但成本压力有望小幅缓解.
**内外需求疲软**
受欧美主要市场经济增长乏力,国内房地产行业持续调控、汽车市场增速放缓、铁路建设放缓趋势明显等拖累,钢铁行业在需求方面今年仍然面临着不小的困难.
与此同时,全行业仍将面临供求严重失衡的严峻形势,"新增产能将进一步释放,特别是板带材、无缝管等项目投产,将使产品同质化竞争进一步加剧."朱继民说.
华泰证券分析报告提供的数据则显示,2011年中国粗钢产能约8亿吨,预计2012年粗钢产能达8.7亿吨,在粗钢产能不断扩张的同时,主要钢材品种产能保持高增长态势.
朱继民初步预计,在钢材进出口量折合成粗钢保持净出口的情况下,2012年中国国内粗钢表观消费量仅为7亿吨左右,同比增幅仅约4%.
中国证券报上周援引冶金工业规划研究院预计,2012年中国钢材消费量将达6.46亿吨,较今年的预计消费量增长约5.9%.全年建筑行业钢材需求量为3.5亿吨,占总消费量的54.2%.机械、造船、汽车行业的钢材消费量分别为1.28亿吨、2,200万吨和4,400万吨.[ID:nCN1309086]
作为行业协会,朱继民称中钢协将把稳市场、控产量,并促进调结构等工作落实,包括促进企业兼并重组、加快铁矿石保障体系建设等重点.
"加快铁矿石保障体系建设,除完善铁矿石价格指数和进口铁矿石代理制以外,协助企业积极做好加快在海外投资开矿和国内矿山建设的相关工作."他表示.
去年11月末时新华社报导,宝钢集团、中铁建等将以中方联合体的形式,参与中国铝业(601600.SS)(2600.HK)与力拓(RIO.AX)(RIO.L)合资的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目开发.[ID:nCN1248166](完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。