〔中国企业〕神华集团去年原煤产量同比增12%至4亿吨,今年料持平

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月5日电---中国最大煤炭生产商--神华集团周四称,其2011年原煤产量达4亿吨,同比增长约12%,并预计2012年产量将与去年持平.
该集团新闻宣传部门是在回复路透问询时作出上述表示的.
之前一位消息人士告诉路透,根据神华集团去年12月召开的一次经营会议,2012年生产目标仍以稳健为主,下达的全年原煤生产计划为4.16亿吨,较前一年上提0.16亿吨,同比增幅约4%.
神华集团是上市公司中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.该集团2010年生产原煤3.57亿吨,同比增长9.2%,占全国总产量11.1%列首位.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。