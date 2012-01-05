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亚洲 | 2012年 1月 5日 星期四 18:31 BJT

〔中国企业〕神华集团去年原煤产量同比增12%至4亿吨,今年料持平

路透北京1月5日电---中国最大煤炭生产商--神华集团周四称,其2011年原煤产量达4亿吨,同比增长约12%,并预计2012年产量将与去年持平.

该集团新闻宣传部门是在回复路透问询时作出上述表示的.

之前一位消息人士告诉路透,根据神华集团去年12月召开的一次经营会议,2012年生产目标仍以稳健为主,下达的全年原煤生产计划为4.16亿吨,较前一年上提0.16亿吨,同比增幅约4%.

神华集团是上市公司中国神华(1088.HK)(601088.SS)的母公司.该集团2010年生产原煤3.57亿吨,同比增长9.2%,占全国总产量11.1%列首位.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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