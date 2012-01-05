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货币新闻 | 2012年 1月 5日 星期四 18:48 BJT

〔中国能源〕中方将在2月继续削减伊朗原油采购量--消息人士

路透北京1月5日电---消息人士周四说,中国将在2月继续削减伊朗原油采购量,因双方对2012年付款条件仍存分歧.伊朗原油正面临国际社会制裁,严苛程度前所未见.

"2月将会和1月一样,削减幅度相同,"北京一位与伊朗交易石油的资深交易商说.

中国在1月将伊朗进口原油数量削减逾半.

在被问及是否有可能在1月中达成2012年供应合同条款,另外一位资深石油交易商说:"不会.我认为不太可能."通常1月中是双方为2月船货定价的最後期限.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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