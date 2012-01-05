〔中国能源〕中方将在2月继续削减伊朗原油采购量--消息人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月5日电---消息人士周四说,中国将在2月继续削减伊朗原油采购量,因双方对2012年付款条件仍存分歧.伊朗原油正面临国际社会制裁,严苛程度前所未见.
"2月将会和1月一样,削减幅度相同,"北京一位与伊朗交易石油的资深交易商说.
中国在1月将伊朗进口原油数量削减逾半.
在被问及是否有可能在1月中达成2012年供应合同条款,另外一位资深石油交易商说:"不会.我认为不太可能."通常1月中是双方为2月船货定价的最後期限.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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