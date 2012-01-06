(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持平,提存期初资金拆出积极

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 提存期初短拆积极
* 短线焦点为明日央行存单标售
* 七大行库及中华邮政自1月17-20日提供换钞
记者 张雅菁/李文科
路透台北1月5日电---台湾银行间短期利率周四大致持平,提存期初短钱充沛,银行间积极寻求拆出机会,短票买气亦颇热.短线焦点在明日的央行一年期标售.
市场人士表示,央行今年仍有降息机率,银行间对一年期央行存单的兴趣应该会维持一定热度,但平时可申购到91天期利率0.93%存单的本地银行,料对下标利率有所坚持,这次标售利率会较上月的0.898%高或低,将视外商银行的需求力道.但农历年前资金紧缩因素预期将与竞标意愿脱勾.
市场人士另指出,台银等主要公股银行预计将自1月17日开始开放民众换新钞,但以台银而言,近日民众去提款即可领到新钞,因此银行库现的紧俏因子料会陆续释放压力,不会积压到年前最後几天.加以未来两周央行存单到期逾2兆台币,央行也料适时调节,除非有意料之外的大笔走钱,这个年关或许不会太难过关.
"等到换钞时紧缩会比现在明显,但应该不会差很多,因为已经陆续可以领了,"一公股银行人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.402%;区间在0.299-0.730%,同上日.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.740%.
按往例,尾牙至年前是通货发行高峰.2011年在尾牙至农历长假前最後一个银行营业日,通货发行共增加约2,819亿台币(11个营业日),而2010年同期则是3,045亿台币(12个营业日).
今年农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.尾牙(农历12月16日)则是落在1月9日.
央行在傍晚发布新闻稿指出,将自1月17-20日共四个营业日,於台湾银行、土地银行、合库银行、第一银行、华南银行、彰化银行、台湾中小企业银行及中华邮政公司等共计456处个据点提供一般民众兑换新钞.
**短票供应仍有缺口**
短票方面,尽管交易商指出,发票量有所增加,资金相对宽松,但银行间交易仍有供给缺口,因为部分票券商倾向以较低利率卖给民间企业,银行要想买到合适利率的短票就略嫌不够.
票券商表示,年关将近,按照惯例央行会维持宽松格局,但考虑到银行年前准备通货发行的需求,会影响银行资金调度,并影响银行可用的周转金的数量,因此行情会更不可测.
银行间短票利率今日主要成交区间在0.83%-0.86%,基本同上日的0.83%-0.85%,只是落点在农历年後的部份可成交到0.86%.
今日央行共发行1,026亿台币存单,相较存单到期金额846.5亿,存单发行余额增加179.5亿.[TW/MMTCN]周五则到期4,516.80亿.
下周央行存单到期共1.38兆台币,紧接着农历年前最後一周则是到期8,478亿.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负77亿台币,累计超额准备为77亿台币,加计前期1%的超额准备为960亿台币.
**公债RP利率平稳**
债市同业附买回(RP)利率大致平稳.投信和寿险持续有余钱注入,到期续作颇为顺畅,市场并关注明日公债交割.
资金调度人士表示,尽管明日有公债即将交割,但场上资金供应偏多,交易商多提前准备,目前看来紧缩效果并不大,RP利率可望持於既有区间.另外,本期公债最大买家--银行经由拆款即可满足资金需求,在RP市场的资金进出不大.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
周五有101/1期五年期公债交割,金额400亿台币.其得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.[(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 黄凯/张喜良
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