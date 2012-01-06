《中国信用市场综述》低评级信用债利差续创新高,高评级券种受青睐

作者 钟华

路透北京1月6日电---虽然新年伊始中国货币市场回购利率持续攀升,虽然地杰通信事件让低评级信用债利差续创新高,但对政策放松的乐观预期,却推动高评级信用债收益率本周快速走跌.

不过,已经平坦化、甚至呈现倒挂的信用债收益率曲线,後市将会对其中长端的跌幅形成制约.

中关村集合企业债CN1080098=CFXS发行人之一爆出偿债困难,令余波未了的山东海龙(000677.SZ)信用评级事件之後,中国信用债市场又掀波澜.投资者对低评级信用债风险的忧虑加深,导致利差续创新高.

中央国债公司五年期中期票据到期收益率估值AA-与AAA评级券种之间的利差,已从去年5月的135个基点(bp)扩大至当前的280个bp左右.而一年期短期融资券到期收益率估值AA-与AAA评级券种之间的利差,亦从去年5月的60个bp扩大至271个bp.

"中关村集合债的规模不大,担保方也代付了,偿债事件对信用债市场影响并不是很大,对低评级信用债还是有些冲击的."北京一大行交易员称.

中关村集合企业债为3.83亿元人民币,期限为3+3年,该债担保人中关村科技担保有限公司已明确其本息履约兑付,帮助偿债困难的发行之一北京地杰通信公司安渡难关.

除目前已显露出来的信用事件外,中国当前经济增速放缓仍会继续的预期也令低评级信用债收益率承压.路透综合22家机构预测中值结果显示,中国2011年第四季度GDP(国内生产总值)将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.

**高评级信用债受青睐**

正因为对低评级信用债的避之不及,投资者将目光转向高信用等级债券,尤其是新发行券种.譬如12月下旬发行的国家电网短期融资券CN041156013=CFXS,周四收报4.65%,较票面利率4.88%已经下跌23bp.

"年初了,投资户一般都要配置一些债券,交易户去年底买了一些债券,到现在也有盈利空间了,卖点也是止盈."北京一国有银行交易员称.

相对高企的绝对收益率,相对低的违约风险,以及後市准备金率下调等政策放松及流动性相对舒缓的预期,都支撑了投资者对高评级信用债的追逐,尤其是短期限券种.

本周高评级的中长期信用债收益率跌幅不及短期品种,一方面在於信用债收益率曲线非常扁平化,且已倒挂,另一方面也在於中长期通胀和未来经济走势的不确定性在增加.

相对於信用债收益率的下行,国债等利率市场产品收益率走势却不尽人意,尤其是中短期国债收益率在年初流动性紧张态势下均有所上涨.

综合来看,目前仍不低的通胀水平和中长期通胀走势的不确定性,令机构对央行降息和一年期央票发行收益率走跌暂不寄予厚望,这也对国债等利率产品形成掣肘.

本周国债等利率产品收益率走升,从而使得高评级信用债与国债收益率之间的利差水平收窄幅度更为明显.但当前信用利差的快速收窄,并不意味着高评级信用债收益率後市没有了下降空间.

历史来看,目前国债与高评级信用债的利差水平仍处於相对高位.尤其是一年期AAA短融与一年期国债的利差目前还有215个bp,而去年7月曾在110个bp左右.(完)