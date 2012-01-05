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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 22:41 BJT

〔美国股市〕受欧元区忧虑拖累开低,但涨幅或受限

路透纽约1月5日电---美国股市周四开低,因对欧元区财政体质的担忧重现,但令人鼓舞的就业数据料将限制跌幅.

道琼工业指数.DJI跌26.18点,或0.21%,报12,392.24点.标准普尔500指数.SPX挫3.23点,或0.25%,报1,274.07点.Nasdaq综合股价指数.IXIC回落6.12点,或0.23%,报2,642.24点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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