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市场报道 | 2012年 1月 5日 星期四 23:28 BJT

〔美国热股〕邦诺将出售旗下Sterling Publishing业务--报载

路透1月5日电---华尔街日报周三援引消息人士话报导称,图书零售企业邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)将出售旗下Sterling Publishing业务,暗示该公司将结束始于上世纪70年代的出版业务.

在周四早盘交易中,该公司股价暴跌20.73%,至10.74美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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