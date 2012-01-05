〔欧元债市〕德债上扬,因欧元区债务问题加剧

* 德债上扬,随着债务问题加剧,风险意愿降低

* 西班牙和意大利公债跌幅居前,收益率上涨15-20个基点

* 法国标售公债,但该国AAA评级公债承压

路透伦敦1月5日电---避险的德国公债周四上扬,而欧元区其他国家的公债均承压,因区内债务和经济问题的严重程度损及投资者信心.

下周将进行公债标售的西班牙和意大利的公债受创最重,指标公债收益率攀升15-20个基点,尽管欧洲央行在二级市场买入这两国的公债.

法国今日进行的公债标售获强劲需求,但奥地利公债因该国对匈牙利的敞口而走低,而希腊公债问题可能再度升温.

德债期货FGBLc1攀升70个跳动点,报138.79.西班牙指标10年期公债收益率ES10YT=YWEB上扬18个基点,报5.66%.

西班牙公债本周表现不及其他欧元区公债,之前该国经济大臣表示,2011年公共赤字可能高於新政府作出的相当於GDP 8%的预期.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率攀升16个基点,报7.12%,交易商报告称,欧洲央行仅少量买入该国公债以遏制收益率升势.

法国今日成功完成今年首次公债标售,标售规模达79.6亿欧元.法国的AAA评级正面临威胁,且市场认为欧债危机扩散至该国的风险大於德国.

尽管如此,法国公债收益率FR10YT=TWEB收涨4个基点,报3.37%,较可比德债收益率高出152个基点,市场已消化了标普将调降该国评等的预期.

希腊再度成为市场关注焦点,因关键的援助贷款发放被推後,且总理帕帕季莫斯呼吁民众作出更多牺牲以确保该国的欧元区成员国地位并避免违约.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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