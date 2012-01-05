〔欧洲汇市〕英镑/欧元迫近16个月高位,兑美元下跌

* 英镑兑欧元EURGBP=D4升至0.8250英镑

* 欧元技术前景直指将进一步下跌

* 英国服务业PMI扩张,和疲弱的欧元区数据形成对比

* 英镑兑全线走强的美元下滑

路透伦敦1月5日电---英镑兑欧元周四升至近16个月最高,因担心欧元区国家融资压力,且此前数据显示英国服务业活动扩张.

不过英国经济不明朗的前景拖累英镑兑全线走强的美元下跌,美国就业数据强劲提振美元表现.

Markit/CIPS的英国12月服务业采购经理人指数(PMI)从11月的52.1升至54.0,此为7月来最高,且优於路透调查预估的51.5,并进一步超越50的荣枯分水岭.[ID:nCN1321668]这巩固了英国经济仍然优於欧元区的观点,且鼓励那些寻求欧元替代货币的投资人买入英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌至0.8250英镑,此为2010年9月中以来的最低位,日内下跌约0.3%,周三欧元跌穿2011年低位0.8285英镑後扩大跌幅.欧元尾盘报0.8263英镑.

欧元全线下跌,兑美元EUR=触及数月低位,且兑日圆EURJPY=R触及10年低位,因投资者仍然担心负债沉重的欧元区国家的筹资能力.

分析师预期英镑兑欧元将进一步上涨,因欧债危机萦绕不去.

"市场对英国经济成长将放缓的预期早于全球其他国家,所以从这角度看,许多坏消息已在英镑反映出来,"加拿大皇家银行汇市策略部主管Adam Cole说.

加拿大皇家银行预期,今年底前欧元兑英镑将在0.80英镑,但Cole预料欧元或在几个月内下跌至该水准,视乎欧元区事件的进展如何.

德国商业银行技术分析师称,欧元兑英镑的前景仍然利空,特别指出欧元下一个主要目标将是2010年低位0.8067英镑,长期支持位在0.7785英镑,此为欧元2007-2009年升势的61.8%回档位.

英镑兑美元日内下跌约1%,因欧元区忧虑打压投资者的风险胃纳及提振避险美元的需求.

英镑兑美元GBP=D4低见1.5466美元,跌穿周三低位1.5580美元后触动止损单,英镑扩大跌幅,距离12月29日触及的低位1.5361美元不远.目前英镑远低於12月21日触及的高位1.5775美元.

尽管许多人士预计英镑兑欧元将上涨,但预料英镑兑诸如美元和日圆等其他被视为安全的货币走势疲弱,因投资人仍然担忧脆弱的英国经济.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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