〔英国债市〕英债持稳但表现远逊德债,此前英国12月服务业PMI意外向好

路透伦敦1月5日电---英国公债周四的表现远逊於德债,此前公布的数据显示,英国服务业在12月出人意料地加快扩张脚步,这挫伤了英债和德债的避险魅力.然而,由於市场仍十分担忧欧元区其他主权债务国的情况,进而依然推升德债.

尽管法国近80亿欧元的政府公债标售买需稳健,但投资者仍旧对下周西班牙和意大利的公债标售感到紧张.然而,英国12月服务业采购经理人指数(PMI)意外向好,抵消了潜在避险资金流带给英债的任何扶助作用.

Markit/CIPS的英国12月服务业PMI从11月的52.1升至54.0[ID:nCN1321668],带来一些乐观预期,即英国现在可能避免陷入衰退.

3月英债期货FLGH2收跌6个跳动点,结算价报116.26,可比德债FGBLH2则收高70个跳动点.

"尽管数据表现良好,但目前似乎存在避险因素,"法国农业信贷银行的策略师Orlando Green表示.

如英国一般,美国周四公布的数据显示,该国12月民间就业人数大幅增加,证明美国经济增长势头更加强劲.[ID:nCT0495241]

在现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)升1基点,报2.055%,较可比德债的利差走阔6个基点至19个基点,创下12月中旬以来的最高水准.

30年期英债GB30YT=RR收益率亦升1基点,报3.095%.

"不久将有少量英债供应,可能会令远端券种(较长期限的券种)短线承压,但这并不阻碍英债成为我们最乐意投资的市场之一,"花旗的策略师Peter Goves称.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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