〔美国热股〕AT&T称将在2013年底前完成无线网络升级,但股价小跌

路透1月5日电---美国电话电报公司(AT&T Inc)(T.N)一位高管表示,该公司势将在2013年底前完成无线网络升级,届时移动网络服务更快,这已超过2011年的目标.

2011年底该公司已将其新高速网络服务扩大至7,400万人的市场,超过了此前7,000万人的目标,AT&T商业解决方案主管John Stankey周四在会议上表示.

他称,纽约、旧金山和洛杉矶等城市目前已接入"blazing fast"网络.

在周四午後交易中,该公司股价小跌0.46%,至30.29美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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