〔欧洲股市〕连续第二天收低,受意大利裕信银行重挫拖累

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.8%

* 对银行增加资本和提振资产负债表的担忧令银行股承压

路透伦敦1月5日电---欧洲股市周四收低,银行类股跌幅居前,因市场担心一些银行将步意大利裕信银行(CRDI.MI)的後尘,在进行资产重组时股价将出现大幅折价.

对欧元区主权债务的担忧也打压市场人气.

意大利裕信银行在昨日收低14.5%後,今日收盘重挫17.3%,昨天该银行宣布以大幅折价供股.

STOXX欧洲600欧元区银行股指数.SX7E大跌5.8%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫3.7%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.8%,报1,013.39点.

今日美国公布了乐观的就业数据.12月民间就业人数猛增32.5万人,同时12月31日当周初请失业金人数下降,令人预期近期就业市场好转趋势将延续至2012年.