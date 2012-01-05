〔欧洲股市〕连续第二天收低,受意大利裕信银行重挫拖累

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.8%
* 对银行增加资本和提振资产负债表的担忧令银行股承压
路透伦敦1月5日电---欧洲股市周四收低,银行类股跌幅居前,因市场担心一些银行将步意大利裕信银行(CRDI.MI)的後尘,在进行资产重组时股价将出现大幅折价.
对欧元区主权债务的担忧也打压市场人气.
意大利裕信银行在昨日收低14.5%後,今日收盘重挫17.3%,昨天该银行宣布以大幅折价供股.
STOXX欧洲600欧元区银行股指数.SX7E大跌5.8%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫3.7%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.8%,报1,013.39点.
今日美国公布了乐观的就业数据.12月民间就业人数猛增32.5万人,同时12月31日当周初请失业金人数下降,令人预期近期就业市场好转趋势将延续至2012年.
"希望(美国就业)数据不是侥幸获得,明天最好得到优良非农就业数据的印证,如果真是这样,股市将上涨."Brewin Dolphin Securities驻伦敦首席策略师兼研究主管Mike Lenhoff表示.
英国富时100指数.FTSE收低0.78%,报5,624.26点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.25%,报6,095.99点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.53%,报3,144.91点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。