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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 1月 6日 星期五 02:50 BJT

〔欧洲股市〕连续第二天收低,受意大利裕信银行重挫拖累

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.8%

* 对银行增加资本和提振资产负债表的担忧令银行股承压

路透伦敦1月5日电---欧洲股市周四收低,银行类股跌幅居前,因市场担心一些银行将步意大利裕信银行(CRDI.MI)的後尘,在进行资产重组时股价将出现大幅折价.

对欧元区主权债务的担忧也打压市场人气.

意大利裕信银行在昨日收低14.5%後,今日收盘重挫17.3%,昨天该银行宣布以大幅折价供股.

STOXX欧洲600欧元区银行股指数.SX7E大跌5.8%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB重挫3.7%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.8%,报1,013.39点.

今日美国公布了乐观的就业数据.12月民间就业人数猛增32.5万人,同时12月31日当周初请失业金人数下降,令人预期近期就业市场好转趋势将延续至2012年.

"希望(美国就业)数据不是侥幸获得,明天最好得到优良非农就业数据的印证,如果真是这样,股市将上涨."Brewin Dolphin Securities驻伦敦首席策略师兼研究主管Mike Lenhoff表示.

英国富时100指数.FTSE收低0.78%,报5,624.26点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.25%,报6,095.99点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.53%,报3,144.91点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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