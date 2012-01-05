〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低3.4%,因美元走强

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四创下七周来最大跌幅,交易商指因再度担心欧债危机将损及今年消费者需求,投资者远离高风险资产.
对欧洲问题的担忧引发美元上涨,这使美国商品对那些希望对冲通胀的投资者来说吸引力下降.
指标CBOT-3月期麦WH2收低3.4%,创下11月17日以来近月合约最大单日跌幅.
这是CBOT小麦连续第二个交易日下跌,去年12月中以来首次出现这样的情况.
CBOT-3月小麦期货在近两周时间内首次收於50日移动均线的关键支撑位以下.
指标CBOT-3月期麦收低20-3/4美分,报每蒲式耳6.29-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为81,820口.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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