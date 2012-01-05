〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低3.4%,因美元走强

路透1月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四创下七周来最大跌幅,交易商指因再度担心欧债危机将损及今年消费者需求,投资者远离高风险资产.

对欧洲问题的担忧引发美元上涨,这使美国商品对那些希望对冲通胀的投资者来说吸引力下降.

指标CBOT-3月期麦WH2收低3.4%,创下11月17日以来近月合约最大单日跌幅.

这是CBOT小麦连续第二个交易日下跌,去年12月中以来首次出现这样的情况.

CBOT-3月小麦期货在近两周时间内首次收於50日移动均线的关键支撑位以下.

指标CBOT-3月期麦收低20-3/4美分,报每蒲式耳6.29-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为81,820口.(完)