〔纽约期市〕糖期货急跌逾5%,咖啡期货重挫

路透纽约/伦敦1月5日电---洲际交易所(ICE)糖期货周四跌逾5%,稍早触及一波停损卖盘,阿拉比卡咖啡期货创下两个多月来的最大跌幅,罗布斯塔咖啡期货则挫至13个月低点.

可可期货亦下跌,因对欧债危机的担忧令市场较为低迷.

美元指数升至一年高位,因有迹象显示美国就业市场可能正在改善,另外投资者将美国经济复苏与欧元区经济前景进行比较.

ICE-3月原糖期货SBc1大幅扩大跌势,收低1.29美分,或5.3%,报每磅23.13美分,低於周三触及的七周高位24.65美分.这是该合约三个月来最大单日跌幅.根据汤森路透初步数据,总成交量超过114,000口,是30日均值的两倍多.

交易员称,一波停损卖盘使市场快速下跌.

伦敦3月白糖期货LSUH2下挫28.70美元,或4.5%,报每吨603.50美元.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCc1跌7.15美分,或3.2%,报每磅2.1955美元.根据汤森路透初步数据,盘中交投热络,总成交量超过17,500口,比30日均值高出20%.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收跌37美元,或2%,报每吨1,774美元,稍早曾跌至13个月低点1,770美元,受罗布斯塔咖啡主要出产国越南咖啡丰收打压.

ICE-3月可可期货CCH2下挫47美元,或2.3%,报2,028美元,因英镑兑美元GBP=下跌,而且近期非洲供应充足.

伦敦3月可可期货LCCH2跌13英镑,或1%,报每吨1,332英镑.(完)