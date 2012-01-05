更正:〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因美元走强且预计阿根廷将出现降雨

(更正:因英文有误,兹更正文末表格中的年初迄今涨跌一栏)

路透1月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,结束了三天来的涨势,交易商指因美元上涨,而且预计下周阿根廷作物地区将出现久盼的降雨.

美元指数.DXY上涨近1%,打压了包括谷物和大豆在内的美元计价的商品,因市场担心欧元区主权债融资及欧元区银行业出现的疲弱迹象.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2011/12年商业玉米种植面积预估维持在374万公顷,预计未来几天雨量充沛.

但美国气候预测中心警告称,春季拉尼娜现象在北半球停留的时间可能将长于预期.

巴西技术支持农业部门Emater表示,该国最南部的南里奥格兰德州的旱情将使玉米产量下降四分之一,大豆产量下降4%.

美国中西部豆粕现货价格持平,因豆粕期货大跌未能带动新需求.

CBOT-1月大豆合约SF2下跌20-1/4美分,报每蒲式耳12.01-1/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收低0.96美分,至每磅51.77美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1回落7.2美元,报每短吨310.3美元.

今日CBOT大豆预估成交量为143,876口,豆油为80,332口,豆粕为55,576口.

以下为CBOT农产品期货在2219GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 643.50 -15.00 -2.3% -0.5%

CBOT大豆Sc1 1201.25 -20.25 -1.7% 0.2%

CBOT豆粕SMc1 310.30 -7.20 -2.3% 0.3%

CBOT豆油BOc1 51.77 -0.96 -1.8% -0.6%

CBOT小麦Wc1 629.25 -20.75 -3.2% -3.6%

CBOT稻米RRc1 1432.00 -9.00 -0.6% -2.0%

欧盟小麦BL2F2 197.50 -5.25 -2.6% -2.5%

美国原油期货CLc1 101.36 -1.41 -1.4% 2.6%

道琼工业指数.DJI 12,416 -3 0.0% 1.6%

现货金XAU= 1619.50 -1.85 -0.1% 3.6%

欧元/美元EUR= 1.2783 -0.0003 0.0% -1.3%

美元指数.DXY 80.9330 0.8040 1.0% 0.9%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1426 -126 -8.1% -18.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)