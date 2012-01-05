〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因美元大幅上扬

路透1月5日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,因美元走坚,在技术面超买的情况下出现获利了结,以及下周初干燥的阿根廷作物种植区料将迎来降雨.

美元兑日圆升至盘中高位.据民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加32.5万人,大幅超出分析师预估[ID:nCT0495241],投资者持续据此操作.

欧元兑美元周四跌至2010年9月以来的最低位,欧元兑日圆跌至11年低位,因对欧元区主权融资压力及该地区银行业疲弱迹象的担忧促使投资者卖出欧元.

一位气候学家周四表示,谷物出口大国阿根廷料将维持干燥天气,直至下周;预计下周大豆及玉米主产区布宜诺斯艾利斯省将迎来降雨.

南美作物专家谈到,阿根廷的炎热天气烤炙着该国五分之一的玉米产区,乾旱将开始影响该国的大豆收成,除非本月或下个月有降雨来救.

"阿根廷炎热且干燥的天气将持续到周末,但下周初的天气状况料将十分潮湿,周一和周二布宜诺斯艾利斯可能将迎来降雨,"Commodity Weather Group的气象学家Joel Widenor谈到.Widenor称,下周初降雨过後,炎热且干燥的天气将再次出现.

巴西农业经济部周四表示,该国最大玉米种植区及第二大大豆种植区--Parana省大幅下调2011/12年这两种作物的产量预估,因此前经历了数周的炎热干燥天气.

3月玉米合约的关键阻力位为100日移动均线切入位6.62美元,关键支撑位在50日移动均线切入位6.26-3/4美元.九日相对强弱指标为61.

CBOT-3月玉米合约CH2收低15美分,报每蒲式耳6.43-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为325,747口.(完)