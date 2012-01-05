更正:〔金属期市〕期铜持稳,美国经济数据向好令卖盘暂停

(更正:因译文有误,第三段第二句应为...上周美国初请失业金人数"较前一周"减少1.5万人,非"同比"减少1.5万人.另因英文原文有误,删除表格内最後一栏"年初迄今涨跌%")

* 力拓宣布两家加拿大炼厂遭遇不可抗力

* 欧元兑美元触及15个月低位

* 银行不愿借贷,打压市场人气

* 市场关注周五公布美国非农就业报告

路透伦敦/纽约1月5日电---期铜周四持稳,此前另一轮良好的美国经济数据使期铜卖盘暂停,尽管欧债危机及欧元区财政忧虑犹在.

美国公布激励人心的就业数据提振全球最大经济体美国经济复苏的希望,且其影响盖过了市场稍早的风险厌恶情绪,期铜跟随全球股市缩减稍早跌幅,周三期铜大跌3%.

周四民间就业服务机构ADP Employer Services公布,美国12月民间就业人数增加32.5万人,远多於预期.此前,上周美国初请失业金人数较前一周减少1.5万人.[US-ECI-CMN]

这些数据为周五公布的美国月度非农就业报告设下背景,非农就业报告应为金属市场方向提供更好的线索.过去三个月的大部份时间,期铜都留守在维持了一段长时间的交投区间内.

市场预料美国12月非农就业岗位将增加15万个,上周增加12万个.失业率料将小升至8.7%.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3收盘持平在每吨7,540美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGG2收跌0.80美分,报每磅3.4265美元,交投区间为3.3845-3.48美元.

今日的震荡走势令期铜合约回升至30天移动均线这一短期关键支持线附近,在本周稍早跌破这条移动均线.

"货币市场和显示流动性状况的压力指标均再次恶化,所以工业金属表现脆弱,"瑞信分析师Tobias Merath说.

"如果你有一家汽车制造企业,你需要铝,且需要利用它来进行融资.如果银行正进行去杠杆化操作,那麽,此类操作将不会像以前那样容易,利用金属进行融资将更加困难."

欧债危机及要求银行持有更高比例流动性的更严格监管规定严重影响欧洲银行业.

"欧洲的状况仍然不稳定,"RBC Capital在研究报告中说,"除非中国意外宣布进一步降低银行存款准备金率,否前基本金属在中国农历新年假期期间势将表现落後."

**铝供应过剩**

LME三个月期CMAL3收跌1.93%,报每吨2,036美元,尽管力拓旗下的Rio Tinto Alcan宣布其位於加拿大的两家炼厂的铝产出遭遇不可抗力.

"这两家炼厂规模很小,不会对铝市场造成影响,"德国商业银行分析师Daniel Briesemann说,"铝市场存在大量的过剩供应,两家炼厂中断供应几周不会令人担忧."

以下为1854GMT基本金属主力合约报价:

2010年

最新报价 变动 涨跌% 收市价

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COMEX期铜 343.10 -0.35 -0.10 444.70

LME期铝 2035.00 -41.00 -1.97 2470.00

LME期铜 7539.00 -1.00 -0.01 9600.00

LME期铅 2005.00 -55.00 -2.67 2550.00

LME期镍 18650.00 -150.00 -0.80 24750.00

LME期锡 19850.00 245.00 +1.25 26900.00

LME期锌 1833.00 -36.00 -1.93 2454.00

上海期铝 15960.00 45.00 +0.28 16840.00

上海期铜 56060.00 270.00 +0.48 71850.00

上海期锌 14865.00 90.00 +0.61 19475.00

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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