〔全球金市〕金价上涨,连续第二日打破和欧元的联动关系

* 金价连续第二日打破和欧元下跌的联动关系

* 美股上涨推升金价,欧元下跌

* 汇丰和巴克莱下调2012年金价预估

* 周五美国非农就业报告即将出炉

路透纽约/伦敦1月5日电---金价周四上涨,连续第二日打破和欧元的联动关系,美股在经济乐观情绪的推动下上涨,进而扶助金价连续第五日录得涨幅.

金价扳回最初的跌幅,之前欧元兑美元下跌逾1%一度推低金价.在原油及谷物价格走疲的情况下,金价勉力上涨,成交量大.

迄今金价不仅收复了上周失地,而且还录得涨幅.上周金价一度短暂跌入熊市区域.金价继12月最低下挫11%後的反弹之势,正促使分析师称,金价开始逆转过去两个月与欧元及较高风险资产同步而行的趋势.

"我预计,本月末前对冲基金及货币经理的资金将重返黄金避险,"大宗商品公司FCStone的贵金属经纪员George Nickas表示.

他说,"黄金买家重返市场仅是时间的问题,因欧债危机尚未得到解决."

2000GMT,现货金XAU=上涨0.6%至每盎司1,619.59美元.

2月美国期金GCG2上涨7.40美元,结算价报每盎司1,620.10美元.

路透初步数据显示,成交量连续第三日保持强劲态势,较30日均值高约10%.分析师称,高成交额说明在金价经历假期清淡交投大幅下挫後,买兴重燃.

日内稍早,金价一度承压,因欧债危机忧虑挥之不去,拖累欧元兑美元跌至2010年9月以来的最低位.

"我不认为一两日就能改变黄金的避险地位,因支撑金价的基本面并没有改变,"Morningstar的上市交易基金(ETF)分析师Abraham Bailin表示.

Bailin称,金价近期的修正走势主要是受基金年末调整仓位驱动.

汇丰和巴克莱下调了2012年的金价预估,但仍维持看多观点.这两者对2012年金价预估的下调幅度均超过每盎司100美元.去年黄金累计上涨10%,为连续第11年录得年度上涨,然而却是三年来的最小年度涨幅.

现货银XAG=小幅上扬0.4%,报每盎司29.25美元.

铂族金属承压,因主要汽车制造商预计今年成长速度将放缓,受累于就业增速疲弱及欧洲经济成长放缓给美国经济带来风险.

现货铂金(白金)XPT=下跌0.6%,报每盎司1,406.65美元,现货钯金XPD=下滑1.8%,报每盎司634.28美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1620.10 7.40 0.5 1597.70 1626.80 159,756

COMEX3月白银期货 29.296 0.199 0.7 28.685 29.615 37,055

COMEX1月铂金期货 1418.00 -8.30 -0.6 1410.00 1440.00 5,114

COMEX3月钯金期货 644.40 -9.15 -1.4 635.75 658.00 2,975

现货金 XAU= 1619.59 8.99 0.6 1597.43 1625.36

现货银 XAG= 29.250 0.110 0.4 28.740 29.630

现货铂金 XPT= 1406.65 -9.09 -0.6 1409.00 1433.75

现货钯金 XPD= 634.20 -11.88 -1.8 638.00 655.01

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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