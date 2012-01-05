〔美国股市〕ADR下跌,因欧系银行ADR下挫

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约1月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,欧系银行类ADR领跌,因担忧一些欧系银行尝试资本重组提振资产负债表时,可能不得不以股价大幅折让来进行.
投资者的担忧来自意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI).该行在欧洲市场连续第二天大跌,周三意大利裕信银行公布以大幅折扣进行供股计划.
投资者对欧系银行和美国银行业的信心截然不同,STOXX欧洲600欧元区银行指数.SX7E跌5.84%,而KBW银行指数.BKX攀升2.2%.
德意志银行(DB.N)下挫6.21%,报36.23美元,瑞士信贷(CS.N)跌5.37%,报23.08美元,西班牙的Banco Santander STD.N下滑5.3%,报7.14美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌1.12%,而标普500指数.SPX收涨0.29%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌1.55%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下跌0.03%.
中国能源类ADR攀升,此前中国将石油特别收益金起徵点从每桶40美元提高至55美元,将降低产油商的赋税.中石油(PTR.N)跳涨5.86%,报139.62美元,中海油(CEO.N)升6.91%,报196.44美元.
纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌1.35%.(完)
--编译 利棣儿;审校 孙茉莉
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。