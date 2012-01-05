〔美国股市〕ADR下跌,因欧系银行ADR下挫

路透纽约1月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,欧系银行类ADR领跌,因担忧一些欧系银行尝试资本重组提振资产负债表时,可能不得不以股价大幅折让来进行.

投资者的担忧来自意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI).该行在欧洲市场连续第二天大跌,周三意大利裕信银行公布以大幅折扣进行供股计划.

投资者对欧系银行和美国银行业的信心截然不同,STOXX欧洲600欧元区银行指数.SX7E跌5.84%,而KBW银行指数.BKX攀升2.2%.

德意志银行(DB.N)下挫6.21%,报36.23美元,瑞士信贷(CS.N)跌5.37%,报23.08美元,西班牙的Banco Santander STD.N下滑5.3%,报7.14美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌1.12%,而标普500指数.SPX收涨0.29%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下跌1.55%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下跌0.03%.

中国能源类ADR攀升,此前中国将石油特别收益金起徵点从每桶40美元提高至55美元,将降低产油商的赋税.中石油(PTR.N)跳涨5.86%,报139.62美元,中海油(CEO.N)升6.91%,报196.44美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下跌1.35%.(完)

--编译 利棣儿;审校 孙茉莉

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