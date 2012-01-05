〔美国股市〕标普500和Nasdaq指数小幅收涨,受银行股上扬带动

* 银行股连涨第三日,本周迄今累积上扬6%

* 科技股推高Nasdaq指数

* 道指收平,标普500指数小涨0.3%,Nasdaq指数上扬0.8%

路透纽约1月5日电---美国股市标普500和Nasdaq指数周四收涨,银行股领涨,但欧洲股市走势再度挣扎,显示投资者押注相对强劲的美国经济将扶助美股表现超越其他国家和地区的股市.

市场总体涨势不大,但银行股连涨第三日,受助于强於预期的美国经济数据.美国金融股仍未受欧洲银行股的影响,因投资者认为美国借贷增长的潜力更大,这可能抵消对欧债危机的担忧.

KBW银行指数.BKX上扬2.2%,令本周涨幅扩大至约6%.美国银行(BAC.N)跳升8.6%,报6.31美元.

Wells Fargo Funds Management驻纽约的首席股市策略师John Manley表示,"有迹象显示楼市可能企稳,美国的银行或受此扶助."

交易商最初关注欧洲银行股在意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)的带领下大跌.该股本周迄今重挫逾30%,之前该行以大幅折让供股以增强其资产负债表.