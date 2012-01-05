〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至一周低点,但兑多数主要货币上涨

路透多伦多1月5日电---加元兑美元周四跌至一周低点,但兑多数主要货币上涨,因投资者对比美国正面和欧洲金融危机加剧的经济前景;美国是加拿大最大的贸易夥伴.

欧元/美元跌至2010年9月以来的最低水平,兑日圆触及11年低位,因对欧元区债务融资和欧元区银行业的担忧使投资者远离欧元.

与此同时,报告显示美国12月民间就业人数增加32.5万人,是分析师预计的两倍多,增加了美元的强劲走势,这进而提振了加元兑美元和日圆以外的其他主要货币.

加元/美元CAD=D4收报1.0191加元,或0.9813美元,低於周三收盘时的1.0123加元,或0.9878美元.(完)

--编译 于春红;审校 戴素萍

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