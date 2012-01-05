〔美国债市〕长期公债价格在非农就业报告公布前下跌,短期公债获支撑

* 股市反弹引发对长期公债的抛盘

* 对欧洲情势的持续忧虑支撑了短期公债

* 分析师淡化ADP公布的12月民间就业报告,该报告中民间就业人数大幅增加

* 美国指标公债收益率料将持稳在1.75%-2.25%区间

路透纽约1月5日电---美国长期公债价格周四下跌,在关键的政府就业报告出炉前,投资者削减公债持有量；近期经济数据暗示美国经济表现强韧,周五将公布的非农就业数据可能将高於预期.

本周美国股市反弹显示投资者风险偏好回升,不过人们对欧债危机的持续忧虑抑制了公债价格的跌幅.

"股市表现好转,但欧洲问题尚没有解决方案,这些市场无一出现决定性走势,"Glenmede负责固定收益的董事Laura LaRosa称,该公司在费城管理着大约200亿美元资产.

较长期公债今天再次走势震荡,成交量略低於均值,较短期公债在更窄的区间内波动.

10年期公债US10YT=RR价格一度跌至当日低位,此前就业服务机构ADP公布,12月民间就业人数增加32.5万人,轻易超过了分析师此前预计的增加17.8万人.这一数据巩固了周五政府将公布的非农就业岗位可能大幅增加的预期.

但10年期公债价格稍後反弹,因股市下跌且分析师认为ADP数据因季节性因素而过度膨胀,故淡化该数据的影响力.公债价格此後触及当日高位,因美国供应管理协会(ISM)非制造业指数低於预期.

尾盘时10年期公债价格下跌1/32,收益率报1.99%,盘中交投区间介於1.94%至2.02%,周三收益率收於1.98%.

30年期公债US30YT=RR价格下滑14/32,收益率报3.05%,较周三涨2个基点,两年期公债US2YT=RR收益率持平於0.26%.

美国股市标普500和Nasdaq指数周四收涨,银行股领涨,但欧洲股市走势再度挣扎,显示投资者押注相对强劲的美国经济将扶助美股表现超越其他国家和地区的股市.[.NCN]

根据Tradeweb,公债成交量为其30天均值的94%,资产经理的交易占日内一半活动.

**欧洲问题挥之不去**

投资者依然不愿意完全投入风险交易,因仍忧虑欧债危机,人们对欧元区一些二线国家通过公债和银行进行融资的能力表示担心.

法国周四标售超长期公债,获得市场的旺盛需求,显示欧元区实力较强国家目前仍然可以顺利应对不断升级的债务危机,令市场释怀.

但人们对西班牙的忧虑加剧,该国经济部长表示,2011年预算赤字相当於国内生产总值(GDP)的比重可能高於8%,该国银行业可能需增加500亿欧元拨备.奥地利公债收益率亦上涨,因其拥有中东欧经济体的敞口,而这些国家一直处境困难.

缺少抑制欧债危机的全面解决方案可能将支撑对美债、德债及其他避险资产的需求.这对下周美国标售新债是个好兆头.

"欧洲问题在一段时间内将挥之不去,这已使公债收益率在过去六个月一直处於目前水准,"西雅图D.A. Davidson固定收益主管Jim Rice称.

分析师和交易商预计美国指标公债收益率将坚守在60年低点附近,在可预见的未来将在1.75%至2.25%区间内波动.

美国财政部周四表示将标售660亿美元公债,其中包括320亿美元三年期新债,210亿美元10年期公债,以及130亿美元30年期公债.

对2012年首批新债的需求情况将部分依赖12月非农就业报告的好坏,该数据将於周五1330GMT公布.

其他就业数据暗示企业增加员工数量以满足不断增长的需求,但就业人数增加不太可能降低失业率,目前失业率仍处於高位,拖累了美国经济.

路透调查分析师预估中值显示,12月美国非农就业岗位增加15万,高於11月增加的12万,失业率将从8.6%升至8.7%.

-----------------------2123GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (+) 0.263

五年期公债US5YT=RR 99-31/32 (+) 0.880

10年期公债US10YT=RR 100-03/32 (-02/32) 1.989

30年期公债US30YT=RR 101-12/32 (-14/32) 3.054 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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